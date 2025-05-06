В Крым зовут с помощью дополненной реальности

Слова амбассадора Крыма, поэта Макса Волошина актуальны сегодня, как и всегда: «Ни в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму».

Владимир Маяковский в свойственной ему манере описал яркое цветение Крыма – «Хожу, гляжу в окно ли я, цветы да небо синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния». Разработчики пригласили от его имени на отдых: «С таким цветком и фото сделать не жалко. Приезжай в Крым, товарищ, жду тебя на Набережной Ялты»».

Антон Павлович Чехов поделился тем, что его «ялтинская дача вышла очень удобной. Уютно, тепло и вид хороший. Сад будет необыкновенный. Сажал я сам, собственноручно», его мысль продолжена современным прочтением – «а персики зацветут, подушки разбросаем и будем чай потчевать. Приходите в гости, расцветать в Крыму!».

Иван Бунин только и мечтал, что о Крыме: «Мне особенно хочется побывать с тобой в Гурзуфе. Прежде, во времена Пушкина, говорили: Юрзуф. Был я там ещё в ранней молодости, ходил на Аю-Даг». Уверены, что и, тогда как сейчас «Тут все улочки пропитаны запахом сирени, только открыл окно – и аромат цветения проникает в каждый уголок комнаты».

Сергей Есенин рассказывал, как отдыхал на южном берегу: Я расположился в Ялте как нельзя лучше. У окон моей комнаты расстилается море, а за воротами дома чудные и величественные горы. Житьё здесь славное и недорогое, а за работу примусь послезавтра. Хочется еще налюбоваться глицинией».

А Николай Гоголь выбирал не только отдых, но и оздоровительный туризм: «Проклятых денег не хватило и на половину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральных грязях. Наконец, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов накопилось во время езды ужасное множество, так что если бы не жаркое лето, то много бы израсходовалось теперь у меня бумаги и перьев…».

Применение технологий дополненной реальности, искусственного интеллекта и интерактивность стали особенностью кампании в 2025 году.

«Кроме видео с известными личностями мы также создали видеоролики с помощью искусственного интеллекта, где достопримечательности Крыма «расцветают». В этих видео дворцы и музеи, скалы и горы «оживают» в цветах. Тренд распространился в социальных сетях: его поддержали отельеры, объекты показа, туристы и телеграм-каналы», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Напомним, что с апреля на едином медиаресурсе республиканского Туристического портала Крыма Travel Crimea https://flower.travelcrimea.com доступна подробная карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров. Координатор и организатор проекта — Министерство курортов и туризма Республики Крым объединило для совместной информационной весенней кампании «Расцветай в Крыму!» 2025 туристическую отрасль Крыма — отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, другие министерства и ведомства.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК