В «Крымавтодоре» будет новый руководитель

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение уволить руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Об этом Глава РК сказал в ходе онлайн-совещания по развитию строительной отрасли и выполнению ФЦП в Республике.

Мной принято сегодня решение, прямое поручение: первое – руководителя «Крымавтодора», у нас это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефёдову, товарищу Суханову, это Служба автомобильных дорог Республики Крым, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах, – сказал Аксёнов.

По его словам, должностные лица «Крымавтодора», «Службы автомобильных дорог РК» и ряда министерств и ведомств халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей. За последние несколько дней Глава Крыма посетил стройплощадки 72 объектов. На 52 из них были зафиксированы нарушения производства работ.

Напомним, Дмитрий Кривенко возглавлял ГУП РК «Крымавтодор» с 2018 года.