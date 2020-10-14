В «Крымэнерго» — новый руководитель

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко представил нового руководителя ГУП РК «Крымэнерго». Им стал Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого госпредприятия.

До настоящего времени обязанности директора ГУП РК «Крымэнерго» временно исполнял Окунев Виталий Юрьевич. Сегодня Главой Республики принято решение назначить на должность генерального директора предприятия Коринь Игоря Владимировича, который с 2014 года работает на предприятии, зарекомендовал себя как грамотный специалист, хорошо знает работу предприятия, — сказал Игорь Михайличенко.