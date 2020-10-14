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В «Крымэнерго» - новый руководитель

В «Крымэнерго» — новый руководитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 19:38 14.10.2020

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко представил нового руководителя ГУП РК «Крымэнерго». Им стал Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого госпредприятия.

До настоящего времени обязанности директора ГУП РК «Крымэнерго» временно исполнял Окунев Виталий Юрьевич. Сегодня Главой Республики принято решение назначить на должность генерального директора предприятия Коринь Игоря Владимировича, который с 2014 года работает на предприятии, зарекомендовал себя как грамотный специалист, хорошо знает работу предприятия, — сказал Игорь Михайличенко.

Вице-премьер также выразил слова благодарности за проделанную работу Виталию Окуневу.

В «Крымэнерго» - новый руководитель

Фото: Управление информационной политики мининформ РК.

В «Крымэнерго» - новый руководитель

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