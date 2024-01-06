В крымских детских лагерях Крыма началась зимняя смена

В детских оздоровительных лагерях стартовала зимняя смена, посвященная новогодним праздникам. Пока в школах проходят зимние каникулы, вожатые студотрядов Крыма приступили к своим обязанностям уже в первые дни 2024 года.

Обычно со словами детский лагерь ассоциируется летний отдых. Но в Крыму зимние детские каникулы – это отличное время для того, чтобы набраться сил перед самой длинной третьей четвертью, получить заряд положительных эмоций и укрепить здоровье, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

В лагерях Крыма работает 50 вожатых, обеспечивающих организацию мероприятий и поддержание порядка в течение смены. Впереди у детей смена, насыщенная различными тематическими мероприятиями с учетом теплой крымской бесснежной зимы.

Вожатство в Крыму – это не просто работа летом. Мы поддерживаем детей круглогодично, в том числе и в зимний период, особенно в новогодние праздники. Вожатые студенческих педагогических отрядов Крыма не просто организовывают тематические смены, но и вкладывают в них заботу, внимание и тепло. Наша цель – не только обеспечить детей безопасным и интересным отдыхом, но и способствовать их развитию, создавая условия для творчества и обучения. Новогодние праздники становятся для нас особенным временем, наполненным заботой о будущем поколении, — говорит руководитель педагогического направления студотрядов Крыма Светлана Овсепян.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»