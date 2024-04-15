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В крымских горах археологи изучат крупный город поздних скифов II века до н. э.
фото: © Сергей Павлив/ТАСС

В крымских горах археологи изучат крупный город поздних скифов II века до н. э.

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 15.04.2024

Археологи музея-заповедника «Неаполь Скифский» летом приступят к дальнейшим раскопкам в мало исследованном регионе горного массива Кубалач в Белогорском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора музея-заповедника Ирина Шкрибляк.

Благодаря поддержке Российского научного фонда в сотрудничестве с Институтом археологии Крыма РАН будем исследовать новые археологические памятники Кубалача. Один из них расположен в северо-западной части горного массива. Это крупный город с прилегающим поселением, общая его площадь больше Неаполя Скифского на территории нынешнего Симферополя, — сообщила Шкрибляк.

По ее словам, предположительно, там жили торговцы, которые сбывали сельхозпродукцию, в первую очередь зерно, в обмен на ремесленные товары.

Исследования горного массива Кубалач проводились в 2015-2018 и 2021 годах. Археологи выявили около 10 малых и крупных поселений поздних скифов. Поселения были основаны во II веке до н. э. и просуществовали 600 лет, до IV века н. э. Не исключено, что раскопки поселений могут кардинально изменить представления о скифском и позднескифском периоде истории полуострова.

Керамика из Италии

Наиболее крупное поселение Кубалача расположено на горе Кара-Тау, город был построен по террасному принципу. Площадь составляет от 60 до 90 га. На террасах, возможно, высаживали плодовые деревья, строили дома.

Было открыто несколько уровней поселенческого комплекса. На самой горе была расположена цитадель с оборонительной стеной. Ниже — поселение со святилищем, некрополь со склепами, — сообщила Шкрибляк.

Несмотря на то что археологические памятники окрестностей Кара-Тау подвергались разграблениям в начале 1990-х годов, археологам удалось обнаружить только в святилище более 5 тыс. артефактов: бронзовые и железные фибулы, бусы, наконечники стрел, детали шкатулок, фрагменты терракотовых масок, статуэток и бронзового зеркала, курильницы, монеты.

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Наиболее яркой находкой, по словам Шкрибляк, оказалась фрагментированная терракотовая маска, изображающая мужское лицо с узкой бородкой и закрученными усами.

Жители города вели оживленную торговлю, что подтверждается предметами не местного производства, в том числе большим количеством импорта из античных городов. Там встречается амфорная тара с черноморского побережья, редкая римская стеклянная посуда, керамические тарелки италийского производства с клеймами мастеров.

источник: ТАСС

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