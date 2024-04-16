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В крымских горах археологи нашли курганы IV века н. э. неизвестной культуры
иллюстрация: pikist.com

В крымских горах археологи нашли курганы IV века н. э. неизвестной культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:13 16.04.2024

Археологи Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского летом будут устанавливать принадлежность захоронений IV-V веков н. э., найденных в группе курганов в горном Крыму, сообщил журналистам и. о. декана исторического факультета вуза Валерий Науменко.

Этот год станет для Мангупской экспедиции во многом рубежным. Мы будем вести работы на новых крупных объектах и на новых участках археологических памятников. <…> Открыта курганная группа погребений IV-V веков н. э., что совершенно нехарактерно для горного Крыма этого периода, — сообщил Науменко.

По его словам, группа из шести курганных насыпей была обнаружена на могильнике Алмалык-Дере в окрестностях средневекового городища на плато Мангуп в Бахчисарайском районе.

Это ранняя группа погребальных памятников на этом могильнике. Это была явно пришлая группа населения, а вот откуда она — непонятно, потому что в синхронных памятниках крымского полуострова, горного Крыма и других регионах таких объектов нет. Нам важно установить докрепостную историю Мангупа, — сообщил ученый.

Он отметил: возможно, что захоронения могли принадлежать выходцам из Подонья или с Кавказа, «дискуссии на этот счет ведутся в научной среде».

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Православное княжество

Православное княжество Феодоро, или Мангупское княжество возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго-западную часть Крымского полуострова. Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района.

Княжество насчитывало около 200 тыс. человек населения, в основном исповедующего православие. Мангуп пал в 1475 году после пятимесячной осады почти 70-тысячным войском Османской империи.

источник: ТАСС
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