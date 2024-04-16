В крымских горах археологи нашли курганы IV века н. э. неизвестной культуры

Этот год станет для Мангупской экспедиции во многом рубежным. Мы будем вести работы на новых крупных объектах и на новых участках археологических памятников. <…> Открыта курганная группа погребений IV-V веков н. э., что совершенно нехарактерно для горного Крыма этого периода, — сообщил Науменко.
По его словам, группа из шести курганных насыпей была обнаружена на могильнике Алмалык-Дере в окрестностях средневекового городища на плато Мангуп в Бахчисарайском районе.
Это ранняя группа погребальных памятников на этом могильнике. Это была явно пришлая группа населения, а вот откуда она — непонятно, потому что в синхронных памятниках крымского полуострова, горного Крыма и других регионах таких объектов нет. Нам важно установить докрепостную историю Мангупа, — сообщил ученый.
Он отметил: возможно, что захоронения могли принадлежать выходцам из Подонья или с Кавказа, «дискуссии на этот счет ведутся в научной среде».
Православное княжество
Православное княжество Феодоро, или Мангупское княжество возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго-западную часть Крымского полуострова. Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района.
Княжество насчитывало около 200 тыс. человек населения, в основном исповедующего православие. Мангуп пал в 1475 году после пятимесячной осады почти 70-тысячным войском Османской империи.
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