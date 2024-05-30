В крымских горах погиб человек. «Заповедный Крым» — всем туристам: не будьте самоуверенными

Тонет не тот, кто не умеет плавать. Тонет тот, кто слишком уверен в своих силах и не боится моря… Истина? Все знают? Только вот сезонная статистика смертей и несчастных случаев подтверждает: самоуверенных туристов, которые все знают, везде были, все умеют, сами разберутся, без проблем… меньше не становится. Хотя… «естественный отбор» есть. И об этом напоминают работники ФГБУ «Заповедный Крым». Им с туристами – каждый день приходится сталкиваться. Разными. Лучший вариант – живыми здоровыми.

Отклонение от официального маршрута является нарушением КоАП РФ ст. 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Звучит достаточно сурово, не так ли? Но многие считают эту меру слишком строгой. Сотрудники государственной инспекции часто слышат в ответ: «что вы нас пугаете», «крымские горы детские, это и не горы вовсе», «что страшного будет, если я сделаю пару шагов влево-вправо», «вы перегибаете», «к чему такая жесткость», «я местный, я здесь вырос, я здесь каждый камень знаю», «раньше я здесь гулял везде и мне никто ничего не запрещал»… Случай, произошедший вчера в районе Таракташской тропы, весьма трагичен, но мы вынуждены рассказать о нём, потому что горы не прощают легкомыслия и об этом нужно помнить. Турист отклонился от официального маршрута всего на 50 метров, и немного ушёл с тропы, чтобы сфотографировать красивый вид. Человек взрослый, спортивного телосложения, в самом расцвете сил. Падение с 40-ка метровой высоты не оставило ему шансов, — рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым».

Редкая трагическая случайность? С наступлением турсезона подобное случается очень часть. В тот же самый день (!), не успели сотрудники государственной инспекции, не спавшие всю ночь из-за поисковых работ оправиться от этого случая, как тут же поступил сигнал о молодом человеке из Симферополя, который вооружившись навигатором пошёл гулять и застрял на скалах. Залезть залез, а спуститься самостоятельно не смог. К счастью телефон был заряжен и парень смог дозвониться до спасателей. Естественно он отклонился от официального маршрута… К счастью парень цел и жив, отправлен домой, за что отдельная благодарность специалистам «КРЫМ-СПАС».

Вы часто пишете нам, «вам лишь бы оштрафовать, больше вас ничего не волнует». Так вот, в данной конкретной ситуации, если бы в момент трагедии на месте был инспектор, который пресек бы нарушение режима посещения, пусть и штрафом (увы, многие воспринимают всерьёз только такую меру и никак не «предупреждение на словах»), один наверняка прекрасный человек остался бы жив… Просим: не отклоняйтесь от официального маршрута, даже если очень верите в свои силы и знаете «каждый камень». Запреты существует не для того, чтобы вызывать ваше возмущение, — подытожили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Вроде и не поспоришь, во всем правы и спасатели, и лесники, и инспекторы… Одно «но»… Психологическое. Так уж устроен наш человек: чем больше запретов, тем больше желания эти самые запреты нарушить, преступить черту, как там «отклониться на шаг вправо-влево». Одними запретами и штрафами ситуацию не переломить. А вот рассказывать о трагических случаях в горах, на море… обязательно надо! Может, кто и прислушается-вчитается…