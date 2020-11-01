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В крымских горах заблудилась женщина
Фото: ГУ МЧС России по РК

В крымских горах заблудилась женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:48 01.11.2020

Сегодня днем, в 15:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Машино Бахчисарайского района женщина заблудилась в лесу и самостоятельно выйти не может. Необходима помощь спасателей. Отметим, что Машино – горное село (высота над уровнем моря 249 м), рядом – популярные у туристов пещерные города Тепе-Кермен и Кыз-Кермен. Заблудиться там… трудно… но можно.

Так или иначе, к месту происшествия оперативно выехали сотрудники Части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту пострадавшая была обнаружена и эвакуирована в безопасное место. В медицинской помощи спасенная не нуждалась, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В крымских горах заблудилась женщина

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