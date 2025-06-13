В крымских лагерях День России отпраздновали более 10 тысяч детей

12 июня страна отметила один из самых значимых национальных праздников – День России. Это особенная дата, с которой началась история современного государства. В этот день во всех регионах страны проходят празднества, исключением не становятся и детские оздоровительные лагеря Крыма.

На первой смене более 310 вожатых студенческих отрядов Республики Крым работают в 13 лагерях региона. Сейчас в детских лагерях Крыма отдыхают и оздоравливаются более десяти тысяч детей. Всего за лето планируется обеспечить отдых и оздоровление порядка 70 тысяч детей в загородных лагерях республики.

Традиционно День России в лагерях начинается с линейки и поднятия государственного флага Российской Федерации. Сегодня дети, проявившие себя на смене, лично поднимают флаги России на линейках. Для детей младшего возраста проходят конкурсы рисунков на асфальте, для детей среднего и старшего возрастов – общелагерные мероприятия, посвященные истории России, историческим личностям, географии и достопримечательностям нашей страны. В рамках вечерних мероприятий пройдут творческие фестивали, посвященные культурам и традициям народов России.

Подготовка и проведение программы отдыха детей – это большая работа коллектива педагогов, методистов, вожатых, культоргов, руководителей кружков. Каждый день наполнен событиями и возможностями для детей проявить и раскрыть свои таланты. В День России каждый ребенок в детских лагерях может через творчество проявить свои патриотические настроения и гордость за свою страну.

Второй год подряд свой вклад в организацию детского оздоровления в Крыму вносят трудовые отряды подростков – ребята от 14 до 17 лет, которые работают аниматорами и помощниками вожатых. Тем самым, подростки своим трудом помогают педагогам и вожатым в детских лагерях в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ежегодно Российские студенческие отряды большое внимание уделяют празднованию Дня России, и особый акцент делается на проведении различных мероприятий для детей в лагерях. Это время не только для торжеств, но и для того, чтобы воспитать у подрастающего поколения любовь к своей родине. Работники лагерей, создавая яркие и интересные мероприятия в этот день, играют ключевую роль в формировании патриотических чувств у детей. Через творческие, образовательные и спортивные активности мы можем донести до детей значение этого праздника, помочь им осознать свою связь с историей и культурой страны. Наша задача – воспитать поколение, способное ценить и уважать свою страну, а вожатые в этом процессе становятся настоящими проводниками патриотизма, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. В этот важный праздник для нашей страны лагерь наполнен радостными чувствами детей. Целый день звучит праздничная музыка, ребята с нетерпением ждут вечернего концерта. Отрадно видеть искренние улыбки на лицах детей и вожатых. Быть частью этого празднества – значит вносить свой вклад в воспитание патриотизма и любви к родине, что особенно важно в наше время, – делится впечатлениями Леля Богдан, вожатая ДОЛ «Звёздный» из студенческого педагогического отряда «Матрёшка» Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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