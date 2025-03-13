В крымских лесах установили камеры для контроля пожаров

Начало пожароопасного сезона в Республике Крым ожидается в апреле, для контроля за обстановкой в лесах республики установили 44 видеокамеры, сообщили

Как отметили в министерстве, в 2024 году пожароопасный сезон был введен в республике с 1 апреля до 14 декабря, а в период с 17 апреля по 7 ноября на всей территории Республики Крым действовал особый противопожарный режим. Как показал 2024 год, наибольшее количество природных пожаров приходится на период со второй половины июля по конец сентября. Подобные сроки ожидаются и в 2025 году.

Рост пожаров начинается уже сейчас, так на прошлой неделе с 3 по 10 марта на территории республики зарегистрирован 71 пожар (на 22 больше аналогичного периода 2024 года). Из них 46 пожаров связаны с возгоранием мусора и сухой растительности. Значительный рост пожаров наблюдается на территориях Бахчисарайского, Красноперекопского, Советского и Нижнегорского районов.

С целью контроля за пожароопасной обстановкой в лесном фонде республики, подведомственном Министерству экологи и природных ресурсов Республики Крым, установлено 44 видеокамеры, входящих в систему видеомониторинга, — сообщили в МЧС.

В регионе уже сформированы межведомственные группы для обследования территорий населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющих общую границу с лесными участками, подверженных угрозе перехода природных пожаров. При ухудшении пожароопасной обстановки при необходимости будут введены дополнительные межведомственные группы.

источник: ТАСС