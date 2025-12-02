Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В крымских многоквартирных домах меняют лифты
Новости Республики
В крымских многоквартирных домах меняют лифты
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В крымских многоквартирных домах меняют лифты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 02.12.2025

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД запланирована замена свыше 3,7 тыс. единиц лифтового оборудования, более 1,9 тыс. единиц уже установлено. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В частности, из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 млн рублей для замены в текущем году 239 лифтов в 131 доме.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, специалисты готовят исполнительную документацию к приемке и вводу нового оборудования в эксплуатацию. Важно отметить, что это оборудование отечественного производства, оно полностью соответствует техническому регламенту Таможенного союза и всем требованиям безопасности, – говорится в сообщении.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Половина номерного фонда крымских отелей на Новый год уже забронирована
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.