В крымских многоквартирных домах меняют лифты

В частности, из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 млн рублей для замены в текущем году 239 лифтов в 131 доме.
На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, специалисты готовят исполнительную документацию к приемке и вводу нового оборудования в эксплуатацию. Важно отметить, что это оборудование отечественного производства, оно полностью соответствует техническому регламенту Таможенного союза и всем требованиям безопасности, – говорится в сообщении.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
