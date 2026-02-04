Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В крымских музеях и театрах ввели QR-код для льгот
Новости Республики
В крымских музеях и театрах ввели QR-код для льгот
иллюстрация: скрин видео РИА Новости Крым

В крымских музеях и театрах ввели QR-код для льгот

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 04.02.2026

В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова. По ее словам, теперь участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным больше не нужно носить с собой бумажные документы – достаточно телефона с подтвержденным профилем на «Госуслугах».

Цифровые технологии сегодня активно используются в сфере культуры. Начался этот процесс еще с Пушкинской карты, когда можно было с электронным билетом прийти в учреждение, отсканировать билет и зайти. Сегодня расширяется перечень категорий, которые могут прийти с электронными документам, – отметила замминистра.

Она рассказала, что механизм простой: цифровой ID с QR-кодом хранится в мобильном телефоне. Его можно показать на кассе музея или театра, сотрудник сканирует код и сразу выдает льготный билет. Как отметила Бурова, раньше нередко случалось, что посетители забывали бумажные документы и из-за этого не могли воспользоваться положенной льготой. Теперь эта проблема фактически снята.

К проекту уже подключили все республиканские учреждения культуры – 15 музеев, пять театров и две киноконцертные организации. Для этого закупили необходимое оборудование, сотрудники прошли обучение и инструктаж. Информацию о новой возможности разместили на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, а цифровой ID официально включили в перечень документов, подтверждающих право на льготы.

Для получения QR-кода необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свою личность. Есть несколько вариантов: если раньше вы уже получали загранпаспорт или водительское удостоверение с биометрией, то программа автоматически формирует QR-код цифрового ID. А если биометрии нет, то данные необходимо дополнительно подтвердить, – рассказала Бурова.

При этом она уточнила, что для показа QR-кода необходим интернет, поэтому посетителям, в условиях периодического замедления подключения, рекомендуют подготовиться заранее и сделать снимок экрана.

Узнайте больше:  Юрий Гоцанюк оценил состояние гравийных дорог в Симферополе и Симферопольском районе

Насколько эта услуга востребована, рассказал заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Крыму, ветеран СВО Дмитрий Воронин. По его словам, участники спецоперации активно посещают театры, музеи и другие культурные площадки, а электронный формат делает получение льгот максимально удобным.

Не нужно носить с собой бумажные документы, не нужно брать билеты заранее – ты просто показываешь телефон, где есть госуслуги, и этого достаточно, – отметил Воронин.

Он добавил, что оформление цифрового ID заняло у него около пяти минут: система автоматически подтянула данные из загранпаспорта и уже прошла проверку при приобретении билета в театре.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.