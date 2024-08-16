В крымских пчеловодческих хозяйствах собрано более 90 процентов годового объёма мёда

В пчеловодческих хозяйствах Крыма собрано более 90 процентов годового объёма мёда. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Реализация продукции осуществляется в основном на рынках и ярмарках республики.
Самым ценным и полезным пчеловоды называют крымский горный мёд. Его также именуют царским. В Крыму насчитывается порядка 79 тысяч пчелосемей. Больше всего мёда получено в пасеках Белогорского, Джанкойского, Кировского районов. Ежегодно производство меда составляет более 2000 тонн. На сегодняшний день пчеловоды ведут активную подготовку ульев к зиме, — прокомментировала врио министра Алиме Зарединова.
Врио министра пояснила, что основной мерой поддержки для начинающих «медовиков» является грант «Агростартап». Средства позволяют приобрести улья, оборудование, пчел, а также построить помещение для откачки и переработки меда. Сейчас Минсельхозом Крыма открыт приём заявок на предоставление субсидии от начинающих фермеров, в том числе и пчеловодов.
С 2015 года грантом воспользовались 16 пчеловодов из Кировского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Раздольненского и Советского районов на общую сумму 24 миллиона рублей. В этом году в бюджете Республики Крым на «Агростартап» предусмотрено 49,8 миллионов рублей. Для того, чтобы создать своё хозяйство, начинающий фермер, может получить средства грантовой поддержки от 1,5 до 4 миллионов рублей. Для этого необходимо грамотно составить бизнес-план и защитить его на очном собеседовании перед конкурсной комиссией, — сообщила Алиме Зарединова.
Алиме Зарединова также напомнила о том, что при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Крым, в муниципалитетах созданы комиссии для обследования пасек и установления факта гибели пчелиных семей, а также регламентирующих порядок взаимодействия с пострадавшими пчеловодами. Также в администрации Крыма направлена «Памятка действий пчеловода при гибели пчёл от ядохимикатов» для доведения информации до пчеловодов.
источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма