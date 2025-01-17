В крымских селах Перово и Доброе строят физкультурно-оздоровительные комплексы

Председатель Совета министров Республики Крым посетил строительные площадки двух физкультурно-оздоровительных комплексов, которые возводятся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». По словам Юрия Гоцанюка, данные объекты «станут важными центрами для активного образа жизни и развития спорта в сельских населенных пунктах».
В селе Доброе работы по строительству уже завершены. В настоящее время, как сообщил Юрий Гоцанюк, «проводится пусконаладка оборудования и устраняются замечания».
Ожидается, что комплекс будет введён в эксплуатацию в марте этого года. Он включает спортзал и двухэтажное здание с тренажерным залом и вспомогательными помещениями, что создаст комфортные условия для занятий спортом.
В селе Перово работы должны быть завершены к середине марта, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на апрель.
По словам Председателя, «на данный момент активно ведется благоустройство территории: устанавливаются ограждения, осуществляется подготовка под асфальтирование».
Новый спорткомплекс будет включать игровой зал с полями для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также тренажерный зал. Трибуны комплекса смогут вместить до 500 зрителей, что позволит проводить соревнования и спортивные мероприятия на высоком уровне.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма