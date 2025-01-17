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В крымских селах Перово и Доброе строят физкультурно-оздоровительные комплексы
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В крымских селах Перово и Доброе строят физкультурно-оздоровительные комплексы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:41 17.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым посетил строительные площадки двух физкультурно-оздоровительных комплексов, которые возводятся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».  По словам Юрия Гоцанюка, данные объекты «станут важными центрами для активного образа жизни и развития спорта в сельских населенных пунктах».

В селе Доброе работы по строительству уже завершены. В настоящее время, как сообщил Юрий Гоцанюк, «проводится пусконаладка оборудования и устраняются замечания».

Ожидается, что комплекс будет введён в эксплуатацию в марте этого года. Он включает спортзал и двухэтажное здание с тренажерным залом и вспомогательными помещениями, что создаст комфортные условия для занятий спортом.

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В селе Перово работы должны быть завершены к середине марта, а сдача объекта в эксплуатацию запланирована на апрель.

По словам Председателя, «на данный момент активно ведется благоустройство территории: устанавливаются ограждения, осуществляется подготовка под асфальтирование».

Новый спорткомплекс будет включать игровой зал с полями для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также тренажерный зал. Трибуны комплекса смогут вместить до 500 зрителей, что позволит проводить соревнования и спортивные мероприятия на высоком уровне.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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