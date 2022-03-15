В крымских школах на сегодняшний день обучаются 229 детей из ДНР и ЛНР

Количество прибывших беженцев увеличивается ежедневно.

В крымских школах на сегодняшний день обучаются 229 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Количество прибывших беженцев увеличивается ежедневно. По информации министерства образования РК, учащиеся посещают школы в 19 муниципальных образованиях. Больше всего детей из республик Донбасса обучаются в Алуште, Евпатории, Симферополе, Феодосии и Ялте. Кроме того, 18 дошкольников посещают детские сады.

С целью социальной и психологической адаптации обучающихся к новым условиям обучения и воспитания в образовательных учреждениях организована работа психологических служб, социальных педагогов и иных педагогических работников, — сообщает пресс-служба министерства образования, молодежи и науки Республики Крым.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!