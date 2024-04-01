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В крымских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокус сити холле»
фото: pikist.com

В крымских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокус сити холле»

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 21:07 01.04.2024

Меры безопасности усилили в школах Республики Крым после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, рассказала ТАСС министр образования республики Валентина Лаврик. Она отметила, что вопрос безопасности в школах Крыма особо остро стоит с момента начала спецоперации на Украине (СВО), однако после теракта в «Крокус сити холле» меры безопасности усилили.

После трагедии мы еще раз провели инструктажи, еще раз провели показательные мероприятия для педагогов, сотрудников школы и детей. Детям и родителям мы объяснили, на что обращать внимание при общении по телефону. Получили инструкции от министерства просвещения [России] о том, как предостеречь детей и проинформировать их о возможности получения подозрительных сообщений в интернете, — сказала министр.

источник: ТАСС

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