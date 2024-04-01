В крымских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокус сити холле»

После трагедии мы еще раз провели инструктажи, еще раз провели показательные мероприятия для педагогов, сотрудников школы и детей. Детям и родителям мы объяснили, на что обращать внимание при общении по телефону. Получили инструкции от министерства просвещения [России] о том, как предостеречь детей и проинформировать их о возможности получения подозрительных сообщений в интернете, — сказала министр.