В крымских учебных заведениях будут преподавать основы гостеприимства

Обучать гостеприимству в Крыму будут на всех этапах образования.

В ходе XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» Глава РК Сергей Аксёнов поручил республиканским минобразу и минкурортов разработать образовательный курс, направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере гостеприимства, основанный на углубленном изучении географии, культуры и истории полуострова.

По его словам, подготовка кадров в сфере гостеприимства является одной из основных задач для Крыма. Избежать дефицита сотрудников в санаторно-курортной сфере и обеспечить гостям полуострова достойный сервис поможет своевременное обучение основам гостеприимства в учебных заведениях.

Как подчеркнул Глава Республики, последние годы туристическая сфера, как и другие отрасли, испытывает дефицит сотрудников и сегодня стратегически важно консолидировать усилия представителей бизнеса и учебных заведений — только так получится заранее выявить наиболее востребованные вакансии и закрыть их квалифицированными крымскими специалистами.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, сегодня в Крыму после окончания высших учебных заведений идут работать по профессии менее половины выпускников, незначительно лучше ситуация и по среднему образованию.

Мы получили поручение по разработке и внедрению программы ознакомления детей разных возрастов, от школьного до среднего и высшего образования, с туристическими, историческими и природными возможностями Крыма. Включить практические навыки индустрии гостеприимства и бережного отношения к природе и создать базис для образа гостеприимного, расположенного к гостям региона и дать возможность крымским детям получать затребованное образование, гарантированные и хорошо оплачиваемые рабочие места и главное, при желании оставаться работать и жить в Крыму, — сказал министр.

Он уверен, нужна более широкая образовательная программа с изучением географических и исторических особенностей полуострова, и обязательно — элементов гостеприимства, поскольку в Крыму в туризме задействовано немало людей.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик отметила, что синхронизация подготовки кадров и кадровый запрос — тот самый проблемный вопрос, который сегодня существует в виде незаполненных длительное время вакансий.

Фото: минкурортов РК.