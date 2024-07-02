В крымских водохранилищах зафиксировали снижение запаса воды

Запас воды в водохранилищах на территории Республики Крым снизился в июне из-за недобора осадков, наблюдается понижение уровня рек. Об этом сообщается на

Июнь был очень жарким и сухим. Осадки носили исключительно локальный характер, выпали преимущественно в середине второй декады <…> Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу июля составил 157,85 млн куб. м, что на 18,79 млн куб. м меньше, чем месяц назад, — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительный недобор осадков на протяжении последних трех месяцев вызвал резкое понижение уровня воды на всех реках. Лишь после ливня 15 июня в черте Симферополя за счет склонового стока на реке Малый Салгир наблюдалось кратковременное повышение уровня воды на 77 см, а максимальный расход воды увеличивался до 4,59 куб. м/с.

По информации Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и восемь наливных, заполняемых из системы Северо-Крымского канала, общим объемом 145,35 млн куб. м.

источник: ТАСС