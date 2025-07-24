В Крымский федеральный университет абитуриенты подали тысячи заявлений

В ходе вступительной кампании 2025 года абитуриенты уже подали в Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского более 36 000 заявлений. Самыми популярными среди абитуриентов традиционно стали «Стоматология» и «Юриспруденция».

Более 650 человек подали документы в рамках целевого приёма.

Преимущество целевого обучения заключается в том, что студент уже знает место своего будущего трудоустройства, знает своего работодателя, а также получает дополнительные меры социальной поддержки. Они не ниже, чем государственная академическая стипендия, а зачастую даже больше. После выпуска он должен отработать определённый срок: либо три года, либо пять лет. Для поступления по целевой квоте абитуриенту необходимо ознакомиться с предложениями на портале «Робота в России», а затем через «Госуслуги» или в вузе подать документы и указать в заявлении номер выбранного предложения. Одними из самых крупных наших заказчиков являются, разумеется, департаменты здравоохранения различных регионов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также администрации городов и районов, – рассказал директор Центра карьеры КФУ им В.И. Вернадского Сергей Зиневич.

По его словам, больше всего заявлений в рамках целевой квоты абитуриенты подали на медицинские специальности. Они составили 11% от общего числа заявлений, поданных в Медицинский институт КФУ. Также популярность у абитуриентов получили технические направления подготовки, среди которых «Программная инженерия» и «Радиофизика».

Приём документов на поступление завершится 25 июля 2025 года. Приёмная комиссия Крымского федерального университета работает до 16:00.

источник: пресс-служба КФУ

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