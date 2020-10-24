 В крымское село Волочаевка Раздольненского района пришел природный газ

Министерство топлива и энергетики РК, совместно с ГУП РК «Крымгазсети», в соответствии с решением Совета министров Республики Крым о реализации мероприятий по завершению газификации села Волочаевка Раздольненского района, выполнены работы по строительству распределительных сетей газоснабжения. Данное мероприятие привело к полной газификации населенного пункта. Об этом сообщили в минтопэнерго.

Ввод построенного газопровода в эксплуатацию прошел в торжественной обстановке, природный газ пущен в газоиспользующее оборудование домовладений жителей с. Волочаевка Раздольненского района, — отметили в министерстве.

Волочаевка — село в Раздольненском районе Республики Крым, входит в состав Ковыльновского сельского поселения. Проживает около 300 человек. В селе действуют клуб, православный храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Волочаевка связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.