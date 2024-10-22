В Крымском академическом театре кукол — премьера спектакля «Федорино горе»

25, 26 и 27 октября в Крымском академическом театре кукол состоится премьера спектакля «Федорино горе» по мотивам сказок Корнея Чуковского.

Более ста лет прошло со дня написания детских произведений Корнея Чуковского, но его сказки не потеряли своей актуальности и сейчас, оставаясь на вершине популярности у всех поколений. Каждый помнит строчки из его простых и вместе с тем очень поучительных, необыкновенных историй «Тараканище», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Путаница» и «Федорино горе». Объединяет их в нашем спектакле одно – желание постановочной группы: режиссёра и автора инсценировки Дмитрия Смирнова, и художника – заслуженного работника культуры АРК Светланы Сафроновой в форме, подобной кинематографу, представить ярких, запоминающихся персонажей с доброй, воспитательной моралью.

На сцену театра кукол, словно по взмаху волшебной палочки, по замыслу режиссёра слетелись герои со страниц различных сказок Корнея Ивановича, чтобы рассказать историю про бабушку Федору. Наша героиня живёт в мире приключений и волшебства, где обиженная, грязная посуда совершает сказочный побег, и где только чудо-дерево может помочь справиться с главным противником чистоты и порядка – тараканищем, — отмечают в Крымском академическом театре кукол.

В спектакле заняты: заслуженный артист РК Александр Рассоха, артисты Ольга Волобуева, Александр Донсков и Екатерина Ляднова. Рекомендуемый возраст для просмотра 3+ Спектакли пройдут на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М.Горького (ул.Пушкина, 15)

источник: руководитель литературно-драматургической части Галина Телегина

Просмотры: 3