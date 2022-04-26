В крымском добровольческом проекте «Неделя добра» участвуют 120 волонтёров

25 апреля в г. Симферополе в Крымском федеральном университете им. В.И.Вернадского был дан старт республиканскому добровольческому проекту «Неделя добра». Проект направлен на привлечение студентов в волонтерскую деятельность и возможность проявить себя при этом в творческой работе. Неделя добра объединит 120 студентов из ведущих крымских вузов и колледжей.

Для большинства крымских студентов волонтерство и творчество являются неотъемлемыми частями внеучебной деятельности и реализации своего потенциала. В то же время экологическое просвещение в последнее время становится все более востребованным направлением в обществе. Но при этом на тему экологии довольно мало реализуется одновременно и образовательных, и волонтерских проектов. Реализация данного проекта в Республике Крым позволит его участникам провести ряд волонтерских, образовательных и творческих мероприятий на экологическую тематику, в частности:

волонтерские мероприятия по уборке и благоустройству городских территорий;

открытые уроки по экологии для школьников;

лекции по сортировке мусора и о том, как это необходимо в современном мире;

мастер-классы по выполнению поделок из подручных материалов для школьников;

мастер-классы по хореографии и итоговый танцевальный баттл.

Как итог в рамках проекта будет создана площадка, позволяющая представителям крымской молодежи, обеспокоенным проблемами экологии, обмениваться опытом между собой как в добровольчестве, так и в творчестве.

После торжественного открытия участники проекта приступили в г. Симферополе к работам по уборке и благоустройству территории, прилегающей к руслу реки Салгир. На протяжении всей Дорожки здоровья, протянувшейся в городе вдоль реки, волонтеры провели уборку мусора. Это было особенно актуально после последнего сброса воды из Симферопольского водохранилища и резкого повышения уровня воды.

Экологическое просвещение и добровольчество на сегодняшний день одни из самых востребованных направлений реализации для современной активной молодежи. Поэтому в рамках данного проекта мы решили объединить неравнодушных студентов из различных вузов и колледжей Крыма, чтобы в последующем они могли проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом между собой и при этом организовывать творческий досуг. Идея нашла отклик среди студентов и в ее реализацию уже включились 120 крымских студентов, — говорит организатор добровольческого проекта «Неделя добра», мастер штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Лилия Воробьёва.



Источник: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»