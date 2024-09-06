В Крымском этнографическом музее новая выставка — «Свадьба. Семейный раритет»

В Крымском этнографическом музее презентована выставка «Свадьба. Семейный раритет». Организаторы отмечают: крепкая семья и ее ценности – это основа нашего государства, залог стабильности и процветания общества, ведь именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, а начало новой семьи символизирует свадьба.

В феврале 2024 года в Крымском этнографическом музее стартовала акция «Свадьба. Семейный раритет». Среди подаренных музею предметов – семейные артефакты: элементы одежды, свадебные подарки, декоративные скульптуры, документы, фотографии, открытки, телеграммы, приглашения и посуда. Всего за полгода было собрано 186 предметов. Часть из них представлена на выставке «Свадьба. Семейный раритет». Все переданные экспонаты пополнят коллекцию республиканского музея и в дальнейшем будут использованы в различных выставочных проектах. Еженедельно на сайте учреждения и в социальных сетях сотрудники музея рассказывали о семейных реликвиях, связанных со свадьбой. Всего за время проведения акции было размещено 28 публикаций об истории свадебных атрибутов. Новая выставка — итог этой акции.

Крымский этнографический музей знакомит с результатами проведенной им акции, в которой приняли участие жители Республики Крым и исторических регионов Российской Федерации, поделившись с музеем своими семейными историями через историю свадебных артефактов. Всего за полгода было собрано 186 предметов и теперь у посетителей есть возможность познакомиться с такой замечательной экспозицией, целью которой является привлечение внимания широкой общественности к институту семьи, как наиважнейшей ценности для граждан нашей страны, — сообщили в министерстве культуры РК.

В экспозиционном пространстве представлено более 100 атрибутов свадебной церемонии: свадебные платья и рубахи, вышитые полотенца и бутоньерки, фотографии и приглашения на свадьбу, свадебные подарки и многое другое. Выставку можно посетить до 4 декабря.

Фото: Крымский этнографический музей

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