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В ском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:01 07.02.2024

Выставка доступна для посещения до 1 марта.

При поддержке министерства культуры Республики Крым в Крымском этнографическом музее презентована выставка «Сказки войлока» Студии декоративного войлока Муниципального учреждения дополнительного образования «Радуга».

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Программа студии направлена на развитие потенциальных художественных способностей ребенка с помощью декоративно-прикладного искусства, синтез различных видов рукоделия, обучение навыкам практической деятельности, технологическим приемам мокрого и сухого валяния шерсти. Воспитанники студии регулярно участвуют в муниципальных и республиканских конкурсах, занимают призовые места. Выставочный проект включает свыше 200 работ, созданных воспитанниками студии, — сообщили в министерстве культуры РК.

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Торжественное открытие выставки началось с музыкального сюрприза вокально-хоровой студии «Крымские жемчужины».

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В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Заместитель директора республиканского музея Людмила Науменко рассказала о первом опыте сотрудничества музея со студией, подчеркнула высокий профессионализм ее учащихся, пожелала творческих успехов и выразила надежду на дальнейшее плодотворное партнерство.

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

В завершение мероприятия все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению картины в технике сухого валяния, который провела руководитель студии Наталья Кузенкова.

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Выставка доступна для посещения до 1 марта.

В Крымском этнографическом музее представлена выставка студии декоративного войлока

Пресс-служба министерства культуры Республики Крым; фото – Крымский этнографический музей.

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