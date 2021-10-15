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В Крымском федеральном университете им. Вернадского решили вернуться к очной форме обучения
Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете им. Вернадского решили вернуться к очной форме обучения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 15.10.2021

Касается первокурсников.

Первокурсники Крымского федерального университета им. Вернадского вернутся к очным занятиям с 18 октября. Соответствующий указ подписал ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Все виды занятий для первокурсников будут проходить в контактной форме. Для студентов вторых и последующих курсов лекции будут проходить в онлайн-режиме, а лабораторные и практические занятия – в очном формате, – сообщает пресс-служба вуза.

По информации пресс-службы, такое решение приняли в связи с тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией внутри университета — не выявлен.

Напомним, ранее (с 11 октября) студентов КФУ полностью перевели на дистанционное обучение.

В Крымском федеральном университете им. Вернадского решили вернуться к очной форме обучения

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