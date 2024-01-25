В Крымском федеральном университете отметили День российского студенчества. Праздничная программа включила традиционный молебен ко Дню великомученицы Татьяны и Дню студента, спортивные мероприятия, а также награждение лучших студентов.

Этот праздник очень интересный и своеобразный. Во-первых, он сочетает в себе два праздника: День Святой Татьяны и День основания первого российского университета. И праздновать его следует не в сплошных гуляниях, а с определённой теплотой в сердце, с благодарностью к тем, кто создал высшее образование в России, к тем, кто его развивал, и к тем, кто сегодня создаёт новые условия для студентов, для их обучения. Я с большим удовольствием поздравляю всех с этим праздником! – цитирует пресс-служба и. о. ректора Крымского федерального университета Владимира Курьянова.

В рамках праздника в вузе прошла торжественная церемония вручения наград студенческой премии «Престиж года – 2023». Всего были награждены 300 студентов за особые достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности, систематическое участие в культурно-творческой и общественно значимой деятельности, а также за достижения в спорте. Посетил мероприятие и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который поздравил студентов и вручил благодарности лучшим за активную гражданскую и общественную деятельность.

Хочу отметить активную позицию российской и крымской молодежи. Без вас, ребята, изменить жизнь в нашей стране к лучшему в ближайшее десятилетие не получится. Все должны понимать, что только непосредственное участие в процессе, нацеленность на результат, только здоровые амбиции и силы будут двигать вперёд, – отмечает Сергей Аксёнов.

Также глава Республики Крым поблагодарил студентов за активное участие в республиканских и федеральных мероприятиях, отдельно отметив работу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В программу праздника также вошли катания на коньках в рамках проекта «Эстафета Первых», организованного Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» и проекта «Спортивная студенческая ночь», презентация четвёртого сезона всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и турнир по настольному теннису и бадминтону.

источник: пресс-служба КФУ