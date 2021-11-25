В Крымском федеральном университете построят космический павильон

Космический павильон в Крымском федеральном университете будет расположен в Ботаническом саду, на базе которого университет создаёт Science Park. Финансирование проекта на данный момент составляет 80 миллионов рублей.

Космический павильон – это один из проектов программы «Приоритет 2030» и первый шаг к созданию на базе нашего Ботанического сада большого Научного парка. Мы выбрали тематику космоса, поскольку это интересно и познавательно. Космос – это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для данной отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни, – цитирует пресс-служба вуза ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

По его словам, космический павильон планируют запустить в 2022 году. Объект будет предназначен для демонстрации научных достижений и технологий студентам и школьникам.

В павильоне совершенно точно будет планетарий, а что касается в целом насыщения проекта, то оно будет зависеть от тех научных задач, которые стоят перед нашими учёными. В этих вопросах мы советуемся с ИТМО, Российской академией наук, экспертами, в частности Олегом Валерьевичем Котовым – лётчиком-космонавтом, Героем России и почетным профессором Крымского федерального университета. В целом Science Park станет научно-популярной площадкой с экспозиционными комплексами, интерактивными лабораториями и объектами культурного наследия. При этом капитальных зданий на территории строить не планируется, для того чтобы максимально сохранить природный потенциал такого уникального биологического объекта, как ботанический сад, – отмечает Андрей Фалалеев.

Science Park Крымского федерального университета – это инновационный научно-образовательный комплекс, целью которого станет популяризация науки и технологий. Основной идеей парка является создание экспериментальных площадок с максимальным использованием ресурсов природной среды на базе инновационных технологий. В рамках проекта на территории Ботанического сада планируют построить новые инфраструктурные и экспозиционные объекты.

иллюстрации: пресс-служба КФУ