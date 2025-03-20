В Крымском федеральном университете развернули плетение маскировочных сетей

В рамках проекта «Сеть жизни» в рамках федерального гранта Росмолодежи создано пять точек для плетение сетей для студентов по структурным подразделениям Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Сети помогают плести студенты КФУ, а Народный фронт отвозит их прямо на позиции крымских бойцов в зону СВО.

Идея проекта возникла давно — наша команда уже несколько лет плетет маскировочные сети по просьбам наших бойцов. Это те же студенты крымских ВУЗов и колледжей, которые хотят помогать. И таких ребят становилось все больше, потребности в площадке возникали все чаще. А сейчас все желающие студенты КФУ могут присоединиться и своими руками помочь защитить позиции и технику наших бойцов, — рассказала автор проекта, участница Молодёжки Народного фронта Эвелина Минина.

Маскировочные сети остаются одним из самых востребованных запросов от наших бойцов. Сделанные руками простых людей сетей играют важнейшую роль в маскировке позиций бойцов на фронте и защите от вражеских дронов. С каждой партией дорогостоящей гуманитарной помощи на фронт ведутся и сети. Первая сеть в рамках проекта сегодня торжественное была завершена студентами вместе с руководством университета.

Уже на следующей неделе первая партия народной защиты отправится в зону СВО вместе с деньгами и тепловизорами в гуманитарной миссии Народного фронта. Проект продлится до лета.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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