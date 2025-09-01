В Крымском федеральном университете стартовали «Университетские смены»

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского стартовали «Университетские смены». В рамках федерального проекта образовательную программу от ведущего вуза полуострова пройдут порядка 200 школьников из Запорожской и Херсонской областей. Смены будут проходить на площадке Детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина в Евпатории.

Мы открыли сезон «Университетских смен» – федерального проекта, реализуемого на протяжении нескольких лет Минобрнауки России совместно с Минпросвещения, «Движением Первых», Росмолодёжью. К нам в рамках двух заездов приедут порядка 200 школьников. Цель проекта – дать ребятам возможность отдохнуть и, конечно, здесь профессионально самоопределились. Для них будут проходить образовательные интенсивы от специалистов университета, чтобы погрузить их в востребованные профессии, в актуальные для экономики региона сферы деятельности, – цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

В рамках первого заезда в Крым приехали 57 школьников из Запорожской области. Для них смена будет проходить в период с 31 августа по 5 сентября. За это время они пройдут образовательную программу в формате лекций, интенсивов и практических занятий, направленную на знакомство с такими сферами деятельности, как медицина, туризм, педагогика и сельское хозяйство. Также для участников смены будет организована досуговая и экскурсионная программа от Детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина.

Вторая смена состоится в период с 8 по 17 сентября.

