В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Гостем университетского праздника стал Глава Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общеуниверситетском выпускном «FINAL BALL-2020» для выпускников Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Открывая мероприятие, ИО ректора университета Андрей Фалалеев поздравил присутствующих и отметил, что формат выпускного в 2020 году является уникальным. По мнению Фалалеева, студенты КФУ достойно проявили себя в период пандемии коронавируса и выступили огромным фронтом поддержки для крымчан по различным направлениям.

Сергей Аксёнов в приветственном слове поздравил студентов с выпускным и отметил, что в текущем году выпускниками Крымского федерального университета стали более 6 тысяч человек.

Уважаемые друзья, преподаватели, родители, дорогие студенты! Сегодня важный и волнующий день вашей жизни. Закончились студенческие годы. Каждый, кто был студентом, вспоминает этот период как один из самых светлых и радостных. Впереди выбор жизненного пути, первые шаги в профессии, в карьере. Ваша Альма-матер дала вам все необходимое для успешного жизненного старта. Это и фундаментальные знания, и основы профессиональных навыков, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что на 100% доверил бы работу крымским выпускникам, поскольку студенты КФУ получают качественную профессиональную базу.

Выпускники КФУ — ответственные молодые ребята, которые знают себе цену, знают, чего хотят в жизни. Полученные качества и знания нужно нести дальше по жизни, расти над собой. Могу сказать, что учиться нужно всегда, всю жизнь, и этого не надо стесняться. Теперь все зависит от вашего упорства и настойчивости, от умения применить эти знания и навыки для решения конкретных задач на рабочем месте. Проявите стойкость характера и силу воли, чтобы в полной мере реализовать все свои способности и таланты, — отметил Глава РК.

Также Сергей Аксёнов подтвердил, что со своей стороны, правительство Республики готово делать все необходимое для содействия молодым специалистам.

По мнению Сергея Аксёнова, экономика, социальная сфера, органы власти всех уровней нуждаются в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной.

Затем состоялась церемония награждения благодарственными письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за высокие достижения в научной, общественной деятельности. Также обладатель звания «Лучший выпускник 2020 года по Южному федеральному округу» — выпускник Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Нариман Аблаев.был отмечен благодарностью Главы Республики Крым.

Фото: пресс-служба Главы РК.