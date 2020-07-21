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В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:17 21.07.2020

Гостем университетского праздника стал Глава Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общеуниверситетском выпускном «FINAL BALL-2020» для выпускников Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Открывая мероприятие, ИО ректора университета Андрей Фалалеев поздравил присутствующих и отметил, что формат выпускного в 2020 году является уникальным. По мнению Фалалеева, студенты КФУ достойно проявили себя в период пандемии коронавируса и выступили огромным фронтом поддержки для крымчан по различным направлениям.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Сергей Аксёнов в приветственном слове поздравил студентов с выпускным и отметил, что в текущем году выпускниками Крымского федерального университета стали более 6 тысяч человек.

Уважаемые друзья, преподаватели, родители, дорогие студенты! Сегодня важный и волнующий день вашей жизни. Закончились студенческие годы. Каждый, кто был студентом, вспоминает этот период как один из самых светлых и радостных.  Впереди выбор жизненного пути, первые шаги в профессии, в карьере. Ваша Альма-матер дала вам все необходимое для успешного жизненного старта. Это и фундаментальные знания, и основы профессиональных навыков, — сказал Глава Крыма.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Аксёнов подчеркнул, что на 100% доверил бы работу крымским выпускникам, поскольку студенты КФУ получают качественную профессиональную базу.

Выпускники КФУ —  ответственные молодые ребята, которые знают себе цену, знают, чего хотят в жизни. Полученные качества и знания нужно нести дальше по жизни, расти над собой. Могу сказать, что учиться нужно всегда, всю жизнь, и этого не надо стесняться. Теперь все зависит от вашего упорства и настойчивости, от умения применить эти знания и навыки для решения конкретных задач на рабочем месте. Проявите стойкость характера и силу воли, чтобы в полной мере реализовать все свои способности и таланты, — отметил Глава РК.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Также Сергей Аксёнов подтвердил, что со своей стороны, правительство Республики готово делать все необходимое для содействия молодым специалистам.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

По мнению Сергея Аксёнова, экономика, социальная сфера, органы власти всех уровней нуждаются в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Затем состоялась церемония награждения благодарственными письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за высокие достижения в научной, общественной деятельности. Также обладатель звания «Лучший выпускник 2020 года по Южному федеральному округу» — выпускник Медицинской академии им.  С.И. Георгиевского КФУ Нариман  Аблаев.был отмечен благодарностью Главы Республики Крым.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

Фото: пресс-служба Главы РК.

В Крымском федеральном университете – выпускной «FINAL BALL-2020»

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