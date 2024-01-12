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В крымском городе Саки проводили в последний путь юного героя СВО

В крымском городе Саки проводили в последний путь юного героя СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:57 12.01.2024

Ему навсегда останется 20 лет…

В городе Саки сегодня проводили в последний путь юного земляка – двадцатилетнего героя СВО Кирилла Конакова.

Молодой парень, 8 декабря исполнилось 20 лет. Некоторое время учился в СОШ 4. Был призван на срочную службу из нашего города. Не уклонялся, не петлял — как мужчина пошёл служить. После 9 месяцев службы принял решение и подписал контракт. Был направлен в зону СВО, Харьковское направление. Погиб как герой, в неравном бою с боевиками нацистов — не отступив, не струсив, не предав. Спасибо тебе, сынок, за наш мир, — написал в своем Telegram-канале глава администрации Сак Александр Овдиенко.

 В крымском городе Саки проводили в последний путь юного героя СВО

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Искренне благодарю общественность города, друзей, представителей трудовых коллективов, учреждений и органов власти, родителей одноклассников Кирилла и ребят с кем он учился, проводил время, спасибо нашим ветеранам, спасибо нашим школьникам и молодёжи города, спасибо учителям школ и воспитателям, депутатам Сакского городского совета, спасибо всем, кто принял участие в прощальной церемонии и чине отпевания нашего Героя. Отдельные слова благодарности Отряду Народного ополчения, за участие в ритуале захоронения и отдания воинских почестей.

Хочу сказать всем, Кирилл, как и те ребята с которыми мы уже простились, гордость нашего города. Гордость Великой Страны, — отметил Александр Овдиенко.

Вечная память герою. Скорбим вместе с родными и близкими воина…

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