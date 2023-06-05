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В крымском городе Щелкино продолжается капремонт набережной и прибрежного парка

В крымском городе Щелкино продолжается капремонт набережной и прибрежного парка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:31 05.06.2023

В апреле в Щелкино стартовал второй этап капитального ремонта набережной и прилегающего парка в южной части города.

Данный этап является продолжением ранее выполненных работ по благоустройству общественной территории прибрежного парка. Сейчас работы проводятся вдоль 1-й и 2-й аллеи для благоустройства парка. Подрядная организация ООО «Группа РСМ» приступила к демонтажным работам и формированию нового облика 1-й аллеи. На сегодняшний день выложено плиточного покрытия около 35%, выставлены бетонные борта и бордюры, произведена разметка территории, ведется прокладка сетей освещения. Одновременно с формированием пешеходных зон подрядчик приступил к строительству парковочных площадок, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

В крымском городе Щелкино продолжается капремонт набережной и прибрежного парка

На набережной и в парке уложат свыше 13 тысяч кв. метров плиточного покрытия. Также планируется устройство детской и спортивной площадки с прорезиненным покрытием общей площадью 700 кв. метров, видеонаблюдения и автоматического полива.

Сумма выделенных средств на обновление общественной территории — более 120 млн. рублей. Готовность объекта – 10%.

Для улучшения внешнего вида и экологического состояния города предусмотрено сохранение существующего озеленения и устройство нового, а также установка скамеек, урн, лежаков и гамаков, формирование навигации. Запланирована выставочная и смотровая зона, которая будет оборудована качелями, — отметили в Главном управлении.

В крымском городе Щелкино продолжается капремонт набережной и прибрежного парка

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на обновление и поддержание эстетического состояния общественных пространств, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для прогулок и отдыха и повышение комфортности условий проживания граждан в целом.

В крымском городе Щелкино продолжается капремонт набережной и прибрежного парка

Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где будут проходить работы по благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», можно по ссылке.

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