В Крымском государственном ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Маленькие трагедии»

В Крымском государственном ТЮЗе отмечают: режиссёр Андрей Пермяков продолжает исследования человека и его сущность. Цикл коротких драматических пьес: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость» не теряет актуальности. Но рассказывая о человеческих пороках и их разрушающий силе, постановка Крымского ТЮЗа оставляет надежду на свет.

Собрав героев всего цикла за одним столом, словно оживив «Тайную вечерю» Да Винчи, Пермяков погружает зрителя в атмосферу «тёмного времени», когда свирепствовала чума. Андрей Олегович никогда не был режиссером одного приёма или стиля, но его почерк и перфекционизм различимы и в детских, и во взрослых спектаклях, но в «Трагедиях» режиссёр экспериментирует с пространством, временем и сознанием. Лаконичное художественное оформление спектакля (художник-постановщик Ольга Долгова) дополняет сумрачную среду обитания актёров и трагичность каждого из сюжетов. Но весь этот «пушкинско-пермяковский» диалог с Богом устремлён к одному – поиску света. Молитва и поиск истины, перерождение, через боль и утраты, душевные метания и вера, как символ надежды и абсолютной безусловной любви. Вместо реквизита, еды, воды, денег – один лишь пепел, вместо золота – стальные цепи и только оружие настоящее. Только сталь клинков и пепел остаются единственными партнёрами артистов на сцене, — отмечают в пресс-службе театра.

Первая режиссерская работа над произведениями А.С. Пушкина собрала аншлаги в первые дни показа, несмотря на бушующий ураган, зрители шли в театр. Воскресный спектакль прервала чрезвычайная ситуация, из-за сильных порывов ветра, часть Евпатории была обесточена. Электричество в театре пропало, когда на сцене разыгрывали сцену «Моцарт и Сальери». Смерть Моцарта и гаснет свет, завороженные зрители не сразу догадались о том, что произошло. Прервавшийся спектакль «Маленькие трагедии» будет доигран, в поддержку режиссёра и артистов, зрители оставили много положительных отзывов и с нетерпением ждут продолжения.

Фото Константин Пикулин