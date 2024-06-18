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В ском художественном училище им. Н. С. Самокиша стартовала защита дипломных работ

В Крымском художественном училище им. Н. С. Самокиша стартовала защита дипломных работ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 22:19 18.06.2024

В Крымском художественном училище им. Н. С. Самокиша состоялась защита эскизов на очной форме обучения специальности «Живопись (по видам)». На защите присутствовала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова. Руководителями дипломных групп были Ирина Марманова и Тамара Солдатенкова. Всего защищалось 16 человек.

В Крымском художественном училище им. Н. С. Самокиша стартовала защита дипломных работ

Тематика работ очень разноплановая: это и тематические натюрморты, и жанровые композиции, и пейзажи, и вариации на тему студенческих будней, портреты знаменитых режиссеров, художников.

В Крымском художественном училище им. Н. С. Самокиша стартовала защита дипломных работ

Две похвалы государственной экзаменационной комиссии свидетельствуют о достаточно высоком уровне работ выпускников, их профессионализме, умениях и навыках, приобретенных в стенах республиканского училища.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

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