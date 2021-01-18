В Крымском этнографическом музее анонсируют выставку «Собираем, храним, изучаем. Итоги сезона 2020 года»

Выставку «Собираем, храним, изучаем. Итоги сезона 2020 года» в Крымском этнографическом музее презентуют ко Дню Республики Крым.

Крымский этнографический музей является одним из ведущих культурно-просветительских и научных учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает свыше 14000 единиц хранения и дает представление о культурах тридцати народов и этнических групп полуострова. Богатейший этнографический материал музея собран в результате полевых экспедиций и поездок, закупок, благодаря дарениям жителей Крыма. Основная часть коллекции музейного учреждения передавалась в дар, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

В настоящее время, отмечают специалисты, коллекция продолжает формироваться вследствие проведения акции «Подарок музею» и закупки предметов в рамках выполнения Государственного задания за счет бюджетных средств, выделенных Министерством культуры Республики Крым.

В результате проведения акции «Подарок музею» в 2020 г. жители и гости полуострова передавали в дар Крымскому этнографическому музею различные предметы, характеризующие особенности материальной и духовной культуры народов, проживающих в Крыму. Всего было пожертвовано свыше 360 предметов от 25 дарителей.

В ходе организованной закупки в 2020 г. было приобретено 87 предметов XVIII – первой половины ХХ вв. стоимостью свыше 1 млн рублей.

Наиболее интересные изделия, поступившие в собрание музея в прошлом году, будут показаны на выставке. Крымский этнографический музей представит предметы, датируемые XVIII – ХХ вв.: разнообразные украшения, художественный текстиль, элементы традиционных костюмов крымских татар, караимов и азербайджанцев, предметы духовной культуры христианских народов полуострова, медная посуда и орудия труда, бытовые изделия советского времени.

Выставка продлит свою работу до 21 марта.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым