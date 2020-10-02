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В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

В Крымском этнографическом музее — биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:29 02.10.2020

Посетители Крымского этнографического музея на IV Республиканском биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» им. В.С. Роик смогут увидеть свыше 100 изделий 25 авторов, декорированных в различных техниках вышивки (простой крест, гладь, мережка и т.д.) – элементы традиционного костюма восточных славян и предметы декоративного убранства интерьера домов.

На выставке-конкурсе «Узор на полотне» представлены работы авторов из Джанкойского, Раздольненского и Симферопольского районов, Белогорска, Джанкоя, Симферополя и Красноперекопска. Для участия в биеннале также были переданы работы двух мастериц из Украины и Беларуси, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

Кроме того, 7 октября вниманию онлайн-посетителей музея будет также представлена виртуальная выставка работ участниц Республиканской биеннале «Узор на полотне» на официальных страницах учреждения в социальных сетях и на YouTube-канале.

В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

 

Выставка продлит свою работу до 30 октября 2020 года.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Крымском этнографическом музее - биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

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