В Крымском этнографическом музее — биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне»

Посетители Крымского этнографического музея на IV Республиканском биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» им. В.С. Роик смогут увидеть свыше 100 изделий 25 авторов, декорированных в различных техниках вышивки (простой крест, гладь, мережка и т.д.) – элементы традиционного костюма восточных славян и предметы декоративного убранства интерьера домов.

На выставке-конкурсе «Узор на полотне» представлены работы авторов из Джанкойского, Раздольненского и Симферопольского районов, Белогорска, Джанкоя, Симферополя и Красноперекопска. Для участия в биеннале также были переданы работы двух мастериц из Украины и Беларуси, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Кроме того, 7 октября вниманию онлайн-посетителей музея будет также представлена виртуальная выставка работ участниц Республиканской биеннале «Узор на полотне» на официальных страницах учреждения в социальных сетях и на YouTube-канале.

Выставка продлит свою работу до 30 октября 2020 года.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым