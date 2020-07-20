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В Крымском этнографическом музее представили экспонаты, поступившие в рамках акции «Подарок музею»

В Крымском этнографическом музее представили экспонаты, поступившие в рамках акции «Подарок музею»

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 18:42 20.07.2020

Сотрудники Крымского этнографического музея представили наиболее интересные и ценные предметы, поступившие в его фонды в этом году в результате проведения акции «Подарок музею». Мероприятие посвящено Дню этнографа и организовано при поддержке Министерства культуры Республики Крым.

Собрание музея с 1993 г. формировалось за счет сборов в этнографических экспедициях, закупок, дарений от частных лиц и общественных организаций. На сегодняшний день коллекции, сформированные в результате акции «Подарок музею» и закупки предметов в рамках выполнения госзадания за счет бюджетных средств, выделенных Минкультом Республики Крым, насчитывают свыше 14 000 экспонатов, характеризующих культуру и быт 30 народов Крымского полуострова, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

На выставке презентованы многочисленные предметы, пополнившие собрание музея: коллекция серег населения Крыма второй половины XVIII – начала ХХ вв., коллекция пуговиц и застежек XVIII – XIX вв., а также кресал XVIII – XIX вв.

В Крымском этнографическом музее представили экспонаты, поступившие в рамках акции «Подарок музею»В Крымском этнографическом музее представили экспонаты, поступившие в рамках акции «Подарок музею»

Кроме того, представлен архив соучредителя и первого председателя Крымского эстонского общества М.Р. Никольской, переданный в дар музею. Архив содержит богатую коллекцию фотоматериалов и документов по истории колоний крымских эстонцев конца XIX — начала XXI вв.

В завершении мероприятия в дар Крымскому этнографическому музею была передана книга «Степей горячее дыханье: история Первомайского района» ее автором Альбертом Куликовым, первым директором Первомайского районного исторического народного музея Первомайского района Республики Крым.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В Крымском этнографическом музее представили экспонаты, поступившие в рамках акции «Подарок музею»

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