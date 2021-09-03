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В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 03.09.2021

В новом детском саду в крымском курортном селе Песчаное (Бахчисарайского района) дети приступают к учебному процессу. Детсад «Алые паруса» торжественно открыт. 140 мальчишек и девчонок уже получают в его стенах свое первое образование.

К строительству детсада на 140 мест подрядчик приступил в декабре 2019 года и через 12 месяцев мы объявили о завершении работ. На объект в рамках национального проекта «Демография» было выделено более 165 млн рублей, — рассказали в министерстве строительства и архитектуры РК.

В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

Глава профильного министерства РК Михаил Храмов поблагодарил строителей за отличную работу и качественно построенный детский сад. Заказчиком строительства объекта выступило ГКУ РК «ГлавУКС РК», подрядчиком — ООО «Асгард».

В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

Детский сад «Алые паруса» обеспечен всем необходимым оборудованием для осуществления образовательной деятельности и мероприятий по присмотру и уходу за детьми, — подчеркнули в администрации Бахчисарайского района.

В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

Фото: минстрой РК и администрация Бахчисарайского района.

В крымском курортном селе Песчаное открылся новый детский сад на 140 мест

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