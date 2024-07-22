В крымском онкодиспансере им. В. М. Ефетова выполнили уникальную операцию

Сегодня врачи выполнили малоинвазивную резекцию (удаление) левых отделов ободочной кишки по поводу рака с расширенной лимфодиссекцией.

У данной пациентки имеется избыточная масса тела. Поэтому мы выполняем классическую малоинвазивную операцию с применением технологии забрюшинного доступа. То есть, с самого начала мы не заходим в брюшную полость, а выполняем все этапы мобилизации за брюшиной, чтобы избежать сложностей, которые могут возникнуть при резекции, и на самом последнем этапе удаляем опухоль, — пояснил врач.

Благодаря забрюшинному доступу врачи смогли провести малоинвазивное хирургическое вмешательство и удалить новообразование через минимальный разрез в 4 см. Такая операция менее травматична для пациента и позволяет быстро восстановиться после вмешательства.

Ранее технология забрюшинного доступа, представленная онкологом Сергеем Ефетовым на международных конференциях, была высоко оценена врачами мирового уровня. Сегодня крымские врачи смогли обучиться данной инновационной методике хирургического лечения колоректального рака, являющегося одной из наиболее распространенных онкопатологий.

Для нас большая честь, что Сергей Константинович – представитель знаменитой врачебной династии Ефетовых, сегодня смог представить нам свою методику. Крымские онкологи продолжают осваивать современные технологии лечения и диагностики и данный мастер-класс несомненно внесет свой вклад в развитие онкохирургии в регионе, — отмечает главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Бекир Сеферов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК