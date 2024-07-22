В крымском онкодиспансере им. В. М. Ефетова выполнили уникальную операцию

В ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В. М. Ефетова» выполнили уникальную операцию по удалению колоректального рака инновационным первично-забрюшинным доступом. Мастер-класс для крымских онкологов-хирургов провел заведующий хирургическим отделением № 2 Университетской клинической больницы № 4 Сеченовского Университета Минздрава России Сергей Ефетов, который является одним из авторов данной методики.
Мы впервые в Сеченовском университете начали выполнять операции по поводу колоректального рака первично-забрюшинным доступом. Уникальность операции заключается в том, что она позволяет выполнить радикальное вмешательство даже тем пациентам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела, а также больным, которым ранее были проведены другие хирургические вмешательства и образовалось много спаек на брюшной полости. То есть, это те ситуации, где применение классической лапароскопической хирургии невозможно, — рассказал Сергей Ефетов.
Сегодня врачи выполнили малоинвазивную резекцию (удаление) левых отделов ободочной кишки по поводу рака с расширенной лимфодиссекцией.
У данной пациентки имеется избыточная масса тела. Поэтому мы выполняем классическую малоинвазивную операцию с применением технологии забрюшинного доступа. То есть, с самого начала мы не заходим в брюшную полость, а выполняем все этапы мобилизации за брюшиной, чтобы избежать сложностей, которые могут возникнуть при резекции, и на самом последнем этапе удаляем опухоль, — пояснил врач.
Благодаря забрюшинному доступу врачи смогли провести малоинвазивное хирургическое вмешательство и удалить новообразование через минимальный разрез в 4 см. Такая операция менее травматична для пациента и позволяет быстро восстановиться после вмешательства.
Ранее технология забрюшинного доступа, представленная онкологом Сергеем Ефетовым на международных конференциях, была высоко оценена врачами мирового уровня. Сегодня крымские врачи смогли обучиться данной инновационной методике хирургического лечения колоректального рака, являющегося одной из наиболее распространенных онкопатологий.
Для нас большая честь, что Сергей Константинович – представитель знаменитой врачебной династии Ефетовых, сегодня смог представить нам свою методику. Крымские онкологи продолжают осваивать современные технологии лечения и диагностики и данный мастер-класс несомненно внесет свой вклад в развитие онкохирургии в регионе, — отмечает главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Бекир Сеферов.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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