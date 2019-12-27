В Крымском онкодиспансере установлен мультиспиральный компьютерный томограф

Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри в Крымском онкодиспансере установлен и запущен в тестовом режиме при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым в ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова», в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение». Стоимость оборудования — 62 млн 685 тыс рублей. Средства на закупку были выделены из федерального бюджета.

Мультиспиральный компьютерный томограф изготовлен фирмой-производителем специально для онкологического диспансера. Аппарат является уникальным и не имеет аналогов в Республике Крым. С помощью специальных лазерных устройств на новом томографе можно с ювелирной точностью определять локализацию опухоли для того, чтобы в последующем выполнить лечение на линейном ускорителе. Среди других отличительных особенностей мультиспирального компьютерного томографа – прочный стол, рассчитанный на вес пациента в пределах 227 килограммов и широкая апертура гентри – в пределах 80 сантиметров, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Введение в эксплуатацию нового оборудования состоится после соответствующего заключения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

По словам главного врача ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Игоря Акиншевича, функционирование уникального томографа повысит эффективность лечебных мероприятий, которые проходят в диспансере на действующем линейном ускорителе и будут проходить на новом, установка которого запланирована на весну 2020 года.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым