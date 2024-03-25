В крымском парламенте почтили память погибших в концертном комплексе «Крокус Сити Холл»

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами почтили минутой молчания память погибших при террористическом акте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

По словам Владимира Константинова, теракт в Москве. Откровенно безадресный — направленный на попавшихся под руку людей. Его исполнители и организаторы будут названы по итогам следствия.

Реакция наших людей на кровавый теракт в Москве наглядно показала, насколько сплочённым стало наше общество. Слаженная работа служб оказания помощи пострадавшим, очереди на пунктах переливания крови, автомобилисты, бесплатно развозящие пострадавших с места теракта, оперативные и максимально эффективные действия спецслужб, стихийные акции скорби по всей стране… Это всё — признаки Народа, способного чувствовать и действовать как один организм. Мы — единый Народ, а в таком качестве мы непобедимы. Те, кто хотел нас запугать, только сделали нас сильнее и злее. Сейчас мы скорбим по жертвам теракта. Мы обязательно поможем родным и близким погибших, поспособствуем скорейшему выздоровлению пострадавших. И в память о них — воздадим по заслугам всем, кто так или иначе к этому злодеянию причастен. Этого требует чувство справедливости, память о невинных жертвах. Моральную победу над террористами и их спонсорами мы уже одержали. Но нам этого мало. Международный терроризм должен быть уничтожен. До последнего террориста, до последней террористической базы, где бы она ни располагалась, — уверен глава парламента Крыма.

В память о невинных жертвах парламентарии возложили цветы к импровизированному мемориалу в холле здания Госсовета.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.