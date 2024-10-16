В крымском парламенте поддержали сохранение льготной ставки по упрощённой системе налогообложения

Более 15 вопросов было рассмотрено на заседании Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК под председательством Ольги Виноградовой с участием первого вице-спикера Андрея Козырева и заместителя Председателя крымского парламента Аллы Пономаренко.

Как сообщила Ольга Виноградова, самым ожидаемым был законопроект, внесённый Главой Республики Сергеем Аксёновым, «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым». Законопроектом сохраняется льготная ставка 1 – 5 % для IT-сектора и льготная ставка 4 – 10 % для всех остальных секторов экономики республики – всех предпринимателей, которые работают на этой системе налогообложения.

Комитет в ходе заседания заслушал информацию об исполнении бюджета РК Министерства финансов и Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I полугодие 2024 года, а также рассмотрел блок федеральных законов.