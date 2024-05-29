В крымском парламенте поддержали увеличение количества грантов спортивным федерациям

Депутаты поддержали увеличение до трёх количества ежегодно присуждаемых грантов Государственного Совета Республики Крым региональным спортивным федерациям и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории полуострова.

С 2016 года были учреждены два таких ежегодных гранта в размере 500 тысяч рублей каждый, являющиеся формой стимулирования спорта в регионе. Они назначаются для приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки, а также иного оборудования для осуществления спортивной, соревновательной и тренерской деятельности.

Проводимая в последние годы в Республике Крым системная работа по созданию современной, отвечающей всем требованиям спортивной инфраструктуры позволила развивать 21 базовый вид спорта — 13 олимпийских, один паралимпийский и семь иных видов спорта. Кроме того, начиная с 2023 года, в Крыму активно расширяется перечень федераций, развивающих виды спорта, направленные, в том числе, на поддержку участников специальной военной операции, в частности дрон-рейсинг, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт сверхлегкой авиации, — сообщили в крымском парламенте.

Дополнительные средства на вышеуказанные цели будут предусмотрены Советом министров РК при подготовке изменений в республиканский бюджет.