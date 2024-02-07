В крымском парламенте подвели итоги работы Корпорации развития Республики Крым за 2023 год

Почти полтриллиона рублей частных инвестиций.

Сейчас на сопровождении Корпорации развития Республики Крым (КРРК) — 256 проектов с общим объёмом заявленных инвестиций – 489 млрд. рублей. Об этом сообщил генеральный директор КРРК Даниил Пидаев в рамках ежегодного доклада на заседании комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Государственного Совета РК.

Эффективная работа агентства развития с инвесторами и профильными министерствами позволила выполнить все поставленные задачи больше, чем на 100%. Так, в ушедшем году Реестр инвестиционных площадок пополнили 150 объектов и земельных участков, 30 из которых передали инвесторам для реализации проектов.

Даниил Пидаев отметил активное участие агентства развития во внедрении инструментов Регионального инвестиционного стандарта.

К 1 июня 2023 года в Республике Крым внедрены элементы муниципального инвестиционного стандарта на уровне городских округов и муниципальных образований. Он включает в себя 6 основных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционный профиль, инвестиционный раздел на сайте, алгоритмы для получения земельного участка без торгов, алгоритмы для получения градостроительного плана земельного участка, а также соглашение о взаимодействии с Корпорацией. В апреле-мае 2023 года заключено 25 соглашений со всеми муниципальными образованиями Республики Крым, – рассказал гендиректор КРРК.

В 2021 году был создан Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех», в работе которого активно участвуют сотрудники Корпорации. И его успехами тоже можно гордиться. В 2023 году в состав центра включили 18 научно-образовательных организаций и 20 предприятий реального сектора экономики, которыми было подано 110 патентов на изобретения. Объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию программ НОЦ, составил порядка 5 млрд рублей.

Не менее результативным для Корпорации развития Республики Крым обещает быть и 2024 год. В планах организации привлечь в экономику региона больше 130 млрд. рублей частных инвестиций.

Фото и материалы: пресс-служба АО «Корпорация развития Республики Крым».