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В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП

В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:41 15.04.2022

В пгт Комсомольское модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи Симферопольской станции СМП возвели в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Модульный пункт подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован оборудованием и мебелью, благоустроена прилегающая территория. Данный пункт рассчитан на 2 бригады скорой медицинской помощи. Открытие нового пункта постоянного базирования бригад СМП позволит улучшить условия труда медицинских работников и доступность оказания скорой медицинской помощи местному населению, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП В крымском пгт Комсомольское заработал модульный пункт базирования бригад СМП

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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