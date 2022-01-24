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В крымском поселке Новый Свет женщина выбросила из окна родную дочь. Восьмилетняя девочка погибла
Фото: Вести

В крымском поселке Новый Свет женщина выбросила из окна родную дочь. Восьмилетняя девочка погибла

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 24.01.2022

Судакский городской суд заключил под стражу до 23 марта 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет. За что? Женщина выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, распложённой на четвертом этаже многоквартирного дома.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22 января 2022 года в одной из квартир, расположенных в крымском поселке Новый Свет, произошел словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, на фоне которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери, и, в целях его реализации, мать в период времени с 16 часов 50 минут по 17 часов 10 минут выбросила дочь из кухонного окна квартиры, расположенной на 4 этаже. Трагичный итог: девочка получила травмы, не совместимые с жизнью, — рассказали в суде.

На следующий день, в ходе допроса в качестве подозреваемой, крымчанка признала свою причастность к совершению преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, и дала изобличающие её показания.

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В настоящее время деятельность органа предварительного следствия, направленная на сбор дополнительных доказательств, изобличающих обвиняемую в совершении данного преступления, продолжается. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу сроком на 2 месяц


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