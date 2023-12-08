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В крымском поселке Первомайское после капитального ремонта открылась автостанция
Фото: минтранс РК

В крымском поселке Первомайское после капитального ремонта открылась автостанция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:26 08.12.2023

В пгт. Первомайское после капитального ремонта открылась автостанция. Ее построили в 1972 году, а последний капитальный ремонт был здесь сделан… в 1995 году.

Остановочный пункт «Автокасса Первомайское» занимает удобное местоположение, что делает ее привлекательным вариантом для пассажиров, путешествующих на автобусах. В здании имеется зал ожидания на 15 посадочных мест, оборудована камера хранения (время работы с 5:30 до 20:30), комната отдыха для водителей, комната отдыха для персонала, установлены металлопластиковые окна, система кондиционирования, отремонтирована кровля, теплые полы, заменена электропроводка.

В рамках программы доступной среды для маломобильных групп населения оборудован специализированный туалет, а также пандусы, поручни, широкие проходы в здании остановочного пункта и в туалете. Проведено благоустройство прилегающей территории: отремонтировано дорожное покрытие платформ и тротуаров, на территории расположены скамейки для ожидания рейсовых автобусов, установлены навесы, платформенные указатели, — собщили в минтрансе РК.

Пропускная способность автостанции — 8 отправлений в час. Обслуживает она около 40 тысяч человек в год. Ежедневно отправляется более 32 автобусных рейсов в различных направлениях Крыма.

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