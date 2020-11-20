В крымском Роспотребнадзоре говорят: ограничения на Новый год – правильные и честные

Не утихает полемика по поводу дополнительных ограничений режима «повышенной готовности» в Крыму на период с 20 декабря до 15 января. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал решение крымских властей «скороспелым». Он даже предложил своей бывшей подчиненной – главе Межрегионального (по Крыму и Севастополю) управления Роспотребнадзора Наталье Пеньковской, «перезвонить ему».

Не знаем, звонила или нет Пеньковская депутату, но ограничения она в очередной раз назвала обоснованными. Все дело в том, что в Крыму (и Севастополе) ситуация с коронавирусом «крайне нестабильная».

В Крыму ситуация — мы отмечаем некоторую динамику к стабилизации, но она по-прежнему остается крайне нестабильной. Цифры заболеваемости меняются каждый день. Мы это видим по сводкам, по результатам тестирования, — сказала Пеньковская в эфире телеканала Крым24 .

По словам представителя Роспотребнадзора, когда к коронавирусу добавится еще и сезон ОРВИ и гриппа, то «цифры будут значительно страшнее, чем сейчас».

Коронавирусная инфекция – она пришла надолго, она сегодня неуправляемая инфекция. Есть управляемые инфекции, которые регулируются средствами иммунопрофилактики. Но до тех пор, пока у нас не введена массовая вакцинация, все её уровни заболеваемости мы вынуждены будем регулировать исключительно ограничительными мероприятиями, – сказала Наталья Пеньковская.

По её мнению, крымское правительство поступило честно по отношению к рестораторам и отельерам, так как предупредило заранее об ограничениях в новогодние каникулы.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф .