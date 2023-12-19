В Крымском сафари-парке «Тайган» пополнение — прибыли пять редких белых бенгальских тигров

К сожалению, сегодня на новых территориях ситуация сложной остается с содержанием животных и частными зоопарками, которые полностью зависимы от посещаемости людей, от спокойного времени, которого сейчас нет, что в Запорожской области, что в Донецке. С кормами тоже большие проблемы, по 275 рублей приходится покупать говядину. Говядины катастрофически не хватает и кормить зверей, которые съедают десятки килограммов говядины, очень накладно. Этих пятерых тигров мы забрали в парк на постоянное содержание, — говорит Олег Зубков.