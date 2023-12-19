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В ском сафари-парке «Тайган» пополнение — прибыли пять редких белых бенгальских тигров
Фото: блог О.Зубкова

В Крымском сафари-парке «Тайган» пополнение — прибыли пять редких белых бенгальских тигров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 19.12.2023

Пять редких белых бенгальских тигров переехали на постоянное содержание в крымский сафари-парк «Тайган» из частных зоопарков Запорожской области и Донецкой Народной Республики из-за финансовых трудностей зоопарков и регулярных обстрелов территорий, сообщил ТАСС директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

К сожалению, сегодня на новых территориях ситуация сложной остается с содержанием животных и частными зоопарками, которые полностью зависимы от посещаемости людей, от спокойного времени, которого сейчас нет, что в Запорожской области, что в Донецке. С кормами тоже большие проблемы, по 275 рублей приходится покупать говядину. Говядины катастрофически не хватает и кормить зверей, которые съедают десятки килограммов говядины, очень накладно. Этих пятерых тигров мы забрали в парк на постоянное содержание, — говорит Олег Зубков.

Он добавил, что белые бенгальские тигры — очень редкие, живут они только в зоопарках.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища.

источник: ТАСС 

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