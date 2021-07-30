В крымском санатории «Айвазовское» намерены провести ремонт

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта нескольких объектов санатория «Айвазовское», расположенного на Южном берегу Крыма. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Два года назад Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам проверки сметы капитального ремонта спального корпуса санатория «Айвазовское». На этот раз была определена достоверность сметной стоимости капитального ремонта сразу нескольких объектов. В первую очередь – построенного в 1964 году двухэтажного здания водолечебницы общей площадью 907,4 кв.м. Кроме процедурных кабинетов здесь расположен тренажерный зал и канализационно-насосная станция, ремонт которых тоже предусмотрен проектом. Планируется провести внешние и внутренние отделочные работы, заменить оконные блоки, отремонтировать систему водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, которые находятся в нерабочем состоянии. Будет заменено керамическое санитарно-техническое оборудование, проведены другие необходимые работы, — отмечают в пресс-службе ведомства.



В здании диагностического центра-изолятора общей площадью 248,2 кв.м помимо этого выполнят отделочные работы и заменят инженерные сети. Также на территории санатория проложат новые лотки ливневой канализации и 15832 кв.м тротуарной плитки.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Инворк».

СПРАВКА:

Санаторий «Айвазовское», который находится между Алуштой и Ялтой, на окраине приморского поселка Партенит, предназначен для пациентов с заболеваниями системы кровообращения, а также для лечебно-оздоровительного отдыха. Он рассчитан на 200 человек, которые могут проходить здесь курсы лечения круглый год. Санаторий окружает уникальный парк площадью 25 гектаров, где произрастает 350 видов растений. Главной достопримечательностью парка признана Маслиновая роща, принадлежавшая ранее усадьбе графов Раевских: возраст некоторых деревьев здесь превышает 200 лет. Своего друга Николая Раевского-младшего здесь навещал Александр Пушкин, а художник Иван Айвазовский, тоже близкий друг Раевских, создал полотно «Пушкин с семейством Раевских на берегу Кучук-Ламбата».